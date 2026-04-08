Behandler plan for hovedkontor for Tryg forsikring og over 300 boenheter på Mindemyren

På vegne av OBOS Nye Hjem fremmer A/Stab et planforslag til detaljregulering for et område på Minde. Planområdet utgjør om lag 32 dekar og omfatter delfeltene S19 og S20 i områdereguleringsplanen for Mindemyren. Utvalg for miljø og byutvikling foretar sluttbehandling av reguleringsplanen 16. april.

Intensjonen med planforslaget er transformasjon fra handel og industri til kombinerte formål som inneholder bolig, barnehage, kontor, forretning og tjenesteyting. Hovedvekten ligger på boligformål med om lag 310 boenheter. Kontor- og næringsarealet utgjør om lag 20 000 kvm, og OBOS har intensjonsavtale med Tryg forsikring om at dette skal bli nasjonalt hovedkontor for deres 1200 ansatte. Noe av eksisterende bygningsmasse rives for å gi plass til nybygg.

Verneverdige bygninger og fasader bevares. I samsvar med områdereguleringen etableres en ny offentlig allmenning gjennom området. Nye bygg er foreslått mellom 4 og 11 etasjer. Grad av utnytting er på 51 100 kvm bruttoareal, derav ligger 11 235 kvm bruttoareal i eksisterende bygningsmasse som videreføres. Uteareal løses i gårdsrom og offentlige byrom. Parkeringen etableres i fellesanlegg under bakken med plass til maksimalt 136 biler. Kjøreadkomst er via Kanalveien.

Planområdet grenser mot Fabrikkgaten i nord og øst, omfatter tilgrensende deler av Kanalveien med trafikkarealer i vest og inkluderer rundkjøringen i sør. Mot sørvest grenser planområdet til bybanelinje 2, Sentrum–Fyllingsdalen.

Byrådet behandlet saken 27. mars og innstilte til bystyret å vedta detaljregulering med en rekke endringer.