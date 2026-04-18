Extra Landås nominert til Årets Butikk 2025

I tøff konkurranse mot nærmere 600 Extra-butikker over hele landet er Extra Landås nominert til Årets Butikk 60-80 millioner i kjedens kåring av Årets butikker 2025. Butikken er en av tre Extra-butikker i region vest som har nådd opp i sin kategori.

Extra var i fjor Norges raskest voksende dagligvarekjede, og Extra Landås bidro godt til den rekordhøye veksten. Sist uke ble de ansatte overrasket med nyheten om at butikken er blant de nominerte til den prestisjefylte prisen Årets Butikk 2025, som Extra-kjeden kårer innenfor ulike kategorier basert på blant annet kundetilfredshet, omsetning og vekst.

Håper på topp-plassering

– Dette var rett og slett en skikkelig bra dag på jobben! Nominasjonen betyr mye for oss, og er en bekreftelse på at det vi gjør blir lagt merke til av kundene våre. En stor takk til kundene som hver dag legger handleturen til oss. Nå krysser vi fingrene for at vi når helt til topps i kåringen, jubler butikksjef Beate Johannesen på Extra Landås.

Butikken har bidratt til at 2025 på alle områder ble et rekordår for Extra, som er Coops lavpriskjede. Blant annet førte tilbuds-konseptet «Alltid 8», som gir kundene ekstra lave priser på åtte utvalgte frukt- og grøntprodukter, til rekordhøyt salg av frukt og grønt i fjor med en volumvekst på 9,3 prosent og inntil 20 prosent økning på kampanjevarene. Det betyr i praksis at kundene hos Extra Landås og ellers i landet la tre til fire flere frukt- og grønt-varer i handlekurven sin gjennom fjoråret.

– Lave priser og gode handleopplevelser

– Vi er opptatt av å gi kundene lave priser og gode handleopplevelser hver dag. Når det gir resultater, og også blir lagt merke til i kjeden, er det en stor motivasjon for hele laget, sier butikksjefen.

Hvilken butikk som når helt til topps i kåringen av Årets butikker 2025 avgjøres på en butikksjefsamling i begynnelsen av mai. Lise Skarpås, administrerende direktør i Coop Hordaland, er spent på hvem vinneren blir.

– Kåringen av Årets butikker 2025 er en viktig anerkjennelse av våre dyktigste folk og de butikkene som driver effektivt og smart, og som skaper gode kundeopplevelser. Extra har aldri hatt flere butikker og aldri før hatt flere kunder. Derfor henger denne kåringen spesielt høyt i år, når Extra også markerer 20-årsjubileum som dagligvarekjede, sier Skarpås.