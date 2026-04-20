Løvstakkes Jægerkorps hyller 90-årsjubilanten Nygaards Bataljon i 1947

Dette bildet viser gratulasjonstroppen til Løvstakkens Jægerkorps på Møhlenpris lekeplass ved markeringen av Nygaards Bataljons 90-årsjubileum 18. april 1947. Bildet er tatt av Jacob Blaauw Kooter (1903-1949) og er blant de 933 bildene hans på Universitetet i Bergen sin billedsamling, Marcus. Yngstemann på bildet ser ut til å være omtrent syv år gammel. Er han i live, vil han være omtrent 85 år nå.

Løvstakkens Jægerkorps ble stiftet i 1903 og nedlagt i 1918. I 1928 startet korpset opp igjen og var i virksomhet til 1966, med unntak av krigsårene (1941-45). I april 1999 kom dagens utgave av korpset i gang. Da bildet over ble tatt, var Løvstakkens Jægerkorps inne i en gullalder. Enkelte år kunne korpset stille flere hundre på korpsets eksersisplass den gang, Dongen.