Vil trolig opprettholde biblioteket på Landåstorget til alternativ er på plass

Byrådet behandler i morgen, 23.april, svar på innbyggerforslag om å bevare et aktivt folkebibliotek i Årstad bydel.

Byrådet vil trolig innstille til bystyret om at biblioteket på Landåstorget opprettholdes til et eventuelt alternativ er på plass. Dette vil være i samsvar med bystyrets vedtak i handlings- og økonomiplanen.

1369 personer har signert et innbyggerforslag fra Andreas Hadsel Opsvik på vegne av Nabolagskomiteen for Landås bibliotek om å bevare et aktivt folkebibliotek i Årstad bydel.

Årstad bydel har i dag tre bibliotek: Landås bibliotek på Landåstorget, Biblab på Sletten senter og skolebiblioteket på Ny-Krohnborg. I bydelen er Landås det eneste av disse som ikke bare er for barn og unge. Byrådet foreslo i sitt budsjettforslag å legge ned Landås bibliotek fra 2026.

Landås bibliotek åpnet på Landåstorget 29. juli 1959 og var da landets første selvbetjente bibliotek.

Tre omganger med kamp for biblioteket

Lokalbefolkningen har kjempet for å beholde Landås bibliotek både i 2015, 2018 og 2025, men lite har blitt gjort fra politisk side for å faktisk oppgradere tilbudet. Trass politisk vedtak fra et samlet bystyre i 2018 om å etablere et oppgradert bydelsbibliotek på Sletten, er problemet utsatt istedenfor å gjøre endringer som kan føre til et aktivt folkebibliotek for fremtiden.

I 2024 ble et innbyggerforslag om å etablere bydelsbibliotek i Bunnpris-bygget på Sletten avslått av bystyret. – Den mest ansvarlige politiske løsningen er å sikre et åpent Landås bibliotek til et eventuelt alternativ er på plass. På den måten kan bydelen fortsette å ha en historisk, inkluderende og fremtidsrettet kultur- og læringsarena for generasjoner fremover, skriver Nabolagskomiteen for Landås bibliotek.

I handlings- og økonomiplanen har bystyret gjort følgende vedtak: – Landås bydelsbibliotek opprettholdes. Bystyret ber byrådet vurdere hvorvidt biblioteket på Landås på sikt kan flyttes til mer hensiktsmessige lokaler og involvere brukere samt lokalbefolkningen i vurderingsprosessen.