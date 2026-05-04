Foreslår dagsturhytte ved Løvstien, kommunen vil trolig satse på kjøp av hytte i stedet

Geir Steinar Dale (AP) har fremmet forslag om etablering av dagsturhytte på Løvstakken. Saken kommer opp på møtet i Utvalg for miljø og byutvikling 7. mai.

Bymiljøetaten skriver imidlertid i sin orientering at Bergen kommune skal overta en hytte på toppen av Løvstakken. Man mener derfor at det vil være overflødig å etablere en dagsturhytte i dette området. Byrådet er i sin innstilling også negativ til å igangsette konkret planlegging, finansiering og prosjektering av en dagsturhytte ved Løvstien.

– Dagsturhyttene representerer et svært godt lavterskeltilbud innen friluftsliv og folkehelse. De er gratis å bruke, er et hyggelig samlingssted og et fint og overkommelig turmål for folk i alle aldre. Vi har flere dagsturhytter i området vårt, og disse er flittig brukt, skriver Dale i sitt forslag.

Dagsturhytte naturlig turmål

I 2024 ble Løvstien endelig komplett. Mange bergensere gleder seg over denne fantastiske, godt opparbeidede turløypen som er sentrumsnær og byr på både utsikt og god fremkommelighet. Området i tilknytning til en så flittig brukt turløype egner seg derfor optimalt for plassering av en dagsturhytte. Dette vil utgjøre et naturlig turmål, og bidra til at enda flere bergensere kan ta de vakre byfjellene våre i bruk, mener Dale.

Byrådet sier i sin vurdering av forslaget at en dagsturhytte med god tilgjengelighet kan være et positivt tillegg til eksisterende tilbud. Det foreligger ikke en konkret tomt som oppfyller kravene til dagsturhytte. Selv om kommunen eier store deler av området langs Løvstien, er antallet egnede flate tomter. Et område ved Løvstakkveien 51 fremstår som det mest aktuelle dersom universell utforming skal ivaretas, men lokalisering av eventuell tomt vil kreve grundigere vurdering.

Frykter forsøpling og hærverk

En dagsturhytte ved Løvstien vil ligge tett på bebyggelse, og vil dermed være mer utsatt for hærverk, festing, overnatting, forsøpling og annen uønsket bruk. Til forskjell fra Ådnabu i Arna, som ligger mer avsides og har hatt svært få driftsutfordringer, vil en hytte langs Løvstien kreve betydelig mer oppfølging og tilsyn, med dertil økt ressursbruk og økte kostnader, skriver byrådet i sin vurdering av forslaget.

Overta hytte på Løvstakken

Byrådet viser til at kommunen allerede er i prosess med å overta og utbedre en hytte på toppen av Løvstakken, som vil betjene de samme bydelene og delvis de samme brukerne som en hytte ved Løvstien. Byrådet vurderer derfor at to parallelle hytteprosjekter i samme nærområde er lite hensiktsmessig.