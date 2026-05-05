70-80 boenheter mellom Kolstien og Nattlandsfjellet

Sweco Architects AS har på vegne av Nattlandsveien 150 AS og grunneierne utarbeidet forslag til detaljregulering for et område ved Nattlandsfjellet 150–152, mellom Kolstien i nord og innkjøringen til Nattlandsfjellet/Kolstibotn i sør.

Planforslagets intensjon er å legge til rette for en trinnvis transformasjon av eksisterende lager- og næringsbebyggelse til boligformål, med om lag 70–80 boenheter, samt kombinerte formål for forretning, kontor og tjenesteyting på tomten der det i dag er bensinstasjon. Planområdet er lokalisert langs Nattlandsveien, mellom innkjøringen til Nattlandsfjellet og Kolstien.

Trinnvis utbygging

Det foreslås en trinnvis utbygging, der eksisterende næringsbebyggelse rives i første byggetrinn, mens bensinstasjonen avvikles i et senere byggetrinn. Forslaget legger opp til at bebyggelsen plasseres parallelt med Nattlandsveien og Kolstien, og organiseres rundt et felles tun med uteoppholdsareal på bakkeplan. Foreslåtte byggehøyder varierer mellom fire og fem etasjer. Samlet bruksareal er oppgitt til 13 169 m² BRA, tilsvarende en utnyttelsesgrad på om lag 85 % BRA.

På eiendommen Nattlandsveien 150 står det i dag tre bygg fra rundt 1952-53, som sammen utgjør et industrimiljø. Byggene består av et hovedbygg som opprinnelig var et verksted, og to frittstående lager/garasjebygg. Gjennom tiden har byggene hatt ulik bruk, noe som har ført til endringer både i løsning og i fasadeutrykk. Den historiske lesbarheten er derfor redusert. Sør i planområdet ligger Nattlandsveien 152, hvor det i dag står en bensinstasjon som er i drift.

Viderefølger Landås sin egenart

Det er lagt opp til en helhetlig utforming som bygger videre på Landås sin egenart. Alle bygningsvolumene er varianter av lamellbebyggelse, med saltak. Lamellbebyggelsen rammer inn et felles torg, og et grønt gårdsrom, utformet for sosialt liv på bakkeplan. Samspillet mellom by og natur er forsterket gjennom det grønne gårdsrommet, som åpner seg mot, og glir over, i det eksisterende grøntdraget i nord.

Endret utsikt fra Kolstibotn

Utbyggingen vil medføre endringer i både nær- og fjernvirkning. For Kolstibotn 10–14 innebærer dette at dagens utsikt mot høy vegetasjon og trerekke langs veikant erstattes av ny bebyggelse på fire etasjer pluss loft. Tiltaket vil også påvirke solforhold og utsiktslinjer for omkringliggende bebyggelse, ettersom plasseringen i variert terreng får betydning for hvordan dagslys og solforhold fordeles mellom nye og eksisterende boliger.