Årstadkaien gjenåpnet etter omfattende rehabilitering

8. mai, på frigjørings- og veterandagen, ble Årstadkaien gjenåpnet etter en omfattende rehabilitering. Kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery foretok åpningen, mens Krigsseilermonumentet ble bekranset av Bergen Skipperforening.

To hundre år gammel historie

Årstadkaien har trolig en to hundre år gammel historie. Det antas at den hadde en tilknytning til Strømmøllen, som lå her, innerst i Solheimsviken, i 1827. Trolig var kaien både bygget og eid av private, men fra 1920-tallet er man sikker på at Bergen Havnevesen eide kaien.

Med store bedrifter rundt Strømmen ble det økt behov for en god kai. Den ble blant annet nyttet til skip i opplag, til kullskip og sandfartøyer som losset og som midlertidig lager for gods til bedriftene i Solheimsviken. I mellomkrigstiden ble den mye benyttet til lossing av bygningsmateriell til den store bolig- og industriutbyggingen mellom Kronstad og Minde.

Gjenopprettes som en funksjonell brukskai

G. C. Rieber Eiendom kjøpte Årstadkaien i 2013. Kaien var i dårlig forfatning med råtne peler, noe som krevde omfattende utbedring. Etter grundig planlegging satte G. C. Rieber Eiendom rehabilitering og oppgradering av kaien for å gjenopprette den som en funksjonell brukskai og en del av det urbane miljøet. Prosjektet har omfattet betydelige arbeid med kaifundamenter og er en del av den helhetlige utviklingen av området, inkludert etableringen av Verftsparken, som åpnet på frigjørings- og veterandagen 2025.

Entreprenør for arbeidet har vært Byggmester Vest AS og Valen Marina AS. Kaien er utstyrt med WOPAS-påler. WOPAS er det nye alternativet for stolper, marinepæler og sviller – giftfri, slitesterk og produsert for et langt liv. Produktene er basert på 85 % fornybare skogsprodukter, 10 % resirkulert polyetylen og 5 % ny polyetylen. De er produsert hos WOPAS i Ål i Hallingsdal. Bedriften er et datterselskap til velkjente Hallingplast AS.