Slettebakken idrettsby klar for bystyre-behandling

Byrådet behandler 21. mai, med innstilling til bystyret, områdereguleringsplan for Slettebakken – Slettebakken idrettsby. Trond Mohn bidrar ifølge NRK med mellom 600 og 700 millioner kroner til anlegget. Fullt utbygget vil anlegget trolig koste over 2 milliarder kroner.

Hovedgrepet er basert på en visjon om idrettsbyen, med kompakt byutvikling til idrettsformål. Planforslaget legger til rette for videreutvikling av eksisterende haller i nord, to fotballbaner (7-er- og 11-er-bane) sentralt i planområdet og etablering av to nye felleshaller for flere idretter i sør, ved Slettebakken bybaneholdeplass. Fysak opprettholdes der det ligger i dag, lengst i sør.

I sum vil plangrepet imøtekomme fremtidens behov for fleksibel idrettsbruk, og ikke minst en fleksibel tidsmessig gjennomføring av tiltakene, med etappevis utbygging.

Arealene fra allmenningen og videre sørover er regulert med høyt detaljnivå. Dette har vært mulig fordi tiltakshaver for de to felleshallene, parallelt med planarbeidet, har jobbet frem detaljene om sine byggeprosjekter. Dette innebærer at de to fotballbanene med et tilhørende garderobebygg, felleshallene ved Slettebakken holdeplass, et tilbygg til Fysak, tilstøtende samferdselsarealer og park- og aktivitetsområder kan bygges uten at det er krav om detaljreguleringsplan.

Bybaneskogen skal bevares

For den eksisterende Bergenshallen og en tilstøtende ny idrettshall med isflate, lengst nord, er det stilt krav til detaljregulering. Grønnstrukturen, herunder «Bybaneskogen», skal bevares. Langs skogkanten i øst tilrettelegges i tillegg en åpen naturbasert overvannsløsning/bekk gjennom området som dimensjoneres for framtidens klimaendringer. Det er lagt opp til å utvikle torg, lekeplasser og møteplasser tett på idrettsfunksjonene både i nord og sør.

Offentlig allmenning

Sentralt i området foreslås det etablert en offentlig allmenning øst-vest, lett tilgjengelig fra hele bydelen. Fremtidig parkering skal skje helt eller delvis under bakkenivå, i garasjeanlegg under to nye idrettshaller. Slik kan idrettsparken og de fleste byrommene bli tilnærmet bilfrie og trygge. Planforslaget prioriterer å følge opp overordnede føringer om å videreutvikle Slettebakken som et idrettsområde. På den måten ivaretas bydelens og byens behov for treffplasser i det offentlige rom, for organisert og egenorganisert fysisk aktivitet. Og slik bidrar planforslaget til å bygge den aktive og attraktive byen.