Bare ni leiligheter ledig i Delegården, BOB sitt siste prosjekt ved Damsgårdssundet nord

Bare ni leiligheter er per 18. mai ledig i sameiet Delegården, BOB sitt siste prosjekt ved Damsgårdssundet nord. Delegården omfatter 25 leiligheter fra 37 til 80 kvadratmeter bruttoareal. Navnet Delegården viser blant annet til at prosjektet omfatter fellesareal for både trening, hobbyer, sosiale samlinger, merkedager og overnattingsgjester. Estimert overtakelse er 4. kvartal 2027.

Et av rommene i Delegården blir et kombinert gjesterom og fellesrom, med kjøkken, langbord og skapseng, samt tilgang til bad med dusj like utenfor i gangen. Dette rommet vil eierne kunne booke i sameiets egen dele-app. Alle leilighetene får enten balkong, fransk balkong eller begge deler.

På toppen av Delegården kommer en takterrasse tilrettelagt for matlaging, naboprat og dyrking av urter. Her kommer det et stort utekjøkken under en pergola. Kjøkkenet får gassgrill, vannkran og benkeplass. Utekjøkkenet kombineres med takhage som beplantes og kan tilrettelegges for dyrking.

Leilighetene som ikke er solgt er på 37-38 kvm til 5,0-5,45 mill. kr og på 59 kvm til 7,0-7,95 mill. kr.