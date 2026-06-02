Musikkorpsstevne på Krohnsminde

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Fridalen skoles musikkorps på Krohnsminde. Foto Tore Neumann Sund. Tore Sunds billedsamling, UiB.

2. juni 2026

De siste bildene som er lagt ut på UiB sin billedsamling Marcus er tatt av Tore Neumann Sund i forbindelse med et musikkorpsstevne på Krohnsminde i 1959 eller 1960. Korpsene marsjerte fra sentrum til Krohnsminde, og Fridalen skoles musikkorps er med på flere av bildene. Korpset ble stiftet 27. september 1950, og John Bjørkås var dirigent da bildene ble tatt. Korpset hadde både gutte- og jentemusikanter. Jentene fikk formell adgang til å bli med i norske skolekorps i 1956, etter at Norges Musikkorps Forbund vedtok dette på sitt landsmøte.

Dirigent John Bjørkås døde i oktober 2020, 91 år gammel. Han var dirigent for flere musikkorps i Bergen og drev i mange år musikkforeningen Bjørkås Musikk.

Er det noen som kjenner seg selv eller andre igjen? Musikantene vil være nærmere 80 år i dag.

Fridalen skoles musikkorps marsjerer over Gamle Nygårdsbro på vei til Krohnsminde. Foto Tore Neumann Sund. Tore Sunds billedsamling, UiB.

Fridalen skoles musikkorps idet korpset passerer krysset med Møllendalsveien. Dirigent John Bjørkås foran. Foto Tore Neumann Sund. Tore Sunds billedsamling, UiB.

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