De siste bildene som er lagt ut på UiB sin billedsamling Marcus er tatt av Tore Neumann Sund i forbindelse med et musikkorpsstevne på Krohnsminde i 1959 eller 1960. Korpsene marsjerte fra sentrum til Krohnsminde, og Fridalen skoles musikkorps er med på flere av bildene. Korpset ble stiftet 27. september 1950, og John Bjørkås var dirigent da bildene ble tatt. Korpset hadde både gutte- og jentemusikanter. Jentene fikk formell adgang til å bli med i norske skolekorps i 1956, etter at Norges Musikkorps Forbund vedtok dette på sitt landsmøte.

Dirigent John Bjørkås døde i oktober 2020, 91 år gammel. Han var dirigent for flere musikkorps i Bergen og drev i mange år musikkforeningen Bjørkås Musikk.

Er det noen som kjenner seg selv eller andre igjen? Musikantene vil være nærmere 80 år i dag.