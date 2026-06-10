Sporveibuss med problemer våren 1959

Siste bilde som er lagt ut på billedsamlingen til UiB, Marcus, er tatt av Trygve Schønfelder 2. mars 1959 og viser en sporveisbuss fra Munck, rutevogn 0-5624, med problemer i Småstrandgaten på vei til Nattland. Et tynt snødekke ligger i sentrumsgatene, og bussen er utstyrt med kjettinger på bakhjulene. Dagene før var det forholdsvis mildt i Bergen med minimumstemperatur på 4-5 varmegrader, men 3. og 4. mars var temperaturen så vidt over 0 grader. På Fredriksberg ble det ikke registrert snødekke disse dagene, men oppover på Landås lå nok snøen.

Bak ser vi trikk 113 mellom Engen og Minde.

Bildet er hentet fra Trygve Schønfelders samling. Arkivet inneholder blant annet bilder fra Bergens dagligliv og byrom, og særlig byens trikk er godt dokumentert. Bildet over er et godt eksempel på det. Schønfelder testamenterte samlingen på flere titusen motiver til billedsamlingen, som overtok den ved hans død i 2015.

Trolleybussen, linje 2, ble forlenget til Bolstad gård i 1958. Først i 1985 begynte den å kjøre helt til Birkelundstoppen. To år før bildet ble tatt var trikken mellom Engen og Fridalen erstattet av trolleybuss.