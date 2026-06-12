Gir ut barnediktbok full av hverdagskaos, rim og sansen for det absurde

Anne Katrin Fikke, som bor på Mannsverk, bestemte seg for å gjøre noe ut av tiden hun fikk da hun ble ufør. Som lærer og skolebibliotekar hadde hun erfart at høytlesning av barnedikt var viktig for å hjelpe barn som slet med uttale og lesing. Derfor leste hun alt hun kom over av norske barnedikt fra Prøysen og Hagerup til Kaldestad og J.M Strid.

Men hun savnet dikt om dagens samfunn og teknologi, de måtte også være morsomme og ha guttefokus. Så begynte hun å skrive dikt som handlet om Minecraft og Youtube, KI og Dinosaurer, bursdags-is og bilkræsj. De er samlet i boken «Det regner dinosaurer», som nå er kommet ut på Lyrikkforlaget. Samlingen er full av gjenkjennelig hverdagskaos, morsomme rim og sansen for det absurde.

– Diktene leker med lyder og bokstaver på en måte som styrker barns språklige bevissthet, og er anbefalt av logoped for barn med lesevansker, forteller Anne Katrin Fikke. – Men først og fremst er dette en bok for alle barn som liker å le, og alle voksne som husker hvordan det er å være liten.