Skinner, men ingen togtrafikk på Fjøsanger stasjon

Dette bildet av Fjøsanger jernbanestasjon er tatt av Dagen-fotograf Finn Tollefsen. Nøyaktig årstall er ikke angitt, men det ble tatt i forbindelse med en reportasje i avisen «mellom 1970 og 1985», dvs. etter at jernbanen sluttet å gå forbi Fjøsanger. Dette er siste bilde som er lagt ut på Marcus, spesialsamlingene ved UiB.

Den opprinnelige stasjonsbygningen, tegnet av arkitekt Balthazar Lange, ble åpnet 11. juli 1883 samtidig med åpningen av Vossebanen. Det meste av togtrafikken forbi stasjonen opphørte da Ulrikstunnelen ble tatt i bruk i 1964. Lokaltoget mellom Bergen og Nesttun sluttet å gå i februar 1965.

Fjøsanger stasjon ble revet sommeren 1982, altså etter nær hundre års bruk, i forbindelse med fremføring av Søndre innfartsåre. Fjøsanger poståpneri i stasjonsbygningen åpnet 1. juli 1886. 1. januar 1919 flyttet poståpneriet til tidligere stasjonsmester Holes hus med fem års leiekontrakt. I 1928 flyttet kontoret tilbake til stasjonsbygningen. Da bygningen ble revet, fikk postkontoret tilhold i en brakke til mai 1984, da det flyttet inn i lokaler i butikksenteret Krambua. Postkontoret 5042 Fjøsanger ble lagt ned fra 2. mars 1998.

Under tar vi med et bilde av Fjøsanger jernbanestasjon fra Vossebanens barndom.