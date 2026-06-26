Nå starter byggingen av Griegakademiet i Møllendal

Etter lang planleggingstid sammen med Universitetet i Bergen, Fakultet for kunst, musikk, og design, er det klart for oppstart for nybygget i Møllendalsveien kommende uke. Bygget vil muliggjøre en samlokalisering av hele fakultet i Møllendalsområdet. Høsten 2029 tas bygget i bruk.

Bygget er planlagt med 10.200 kvadratmeter og skal være en åpen og synlig arena for kunstnerisk virksomhet, forskning, utdanning og samfunnsdialog.

De nye fasilitetene vil styrke utdanningene og forskningen ved fakultetet, og blant annet romme konsertsaler, øvingsrom og studioer med høy internasjonal standard.

I perioden juni til september er planen for oppstarten følgene:

Arbeidene på tomten er blitt forberedt forrige og denne uke (uke 25 og uke 26). I neste uke, uke 27, starter boring av spuntrør, utstøping av disse og utkjøring av masser. Fra uke 32 starter arbeidet med å slå ned spuntvegg og det skal sprenges bunn i byggegropen.

Målestasjoner vil overvåke støy

Byggearbeidene vil dessverre medføre støy for naboer. Det etableres to målestasjoner for å overvåke støyområdet. Dette er det informert om.

Påfølgende arbeider vil være å støpe kjeller og en kulvert bort til det eksisterende bygget i Møllendalsveien 61. Terrenget mellom de to byggene, den nye allmenningen, skal planeres. Det er planlagt at grunnarbeidene skal være ferdige i september.

Høsten 2029 skal bygget kunne tas i bruk for studentene. Med dette byggeprosjektet får universitetet komplettert campus på Møllendal, og bydelen et nytt kulturbygg og et nytt offentlig byrom.

Universitet i Bergen har lenge planlagt for nybygget og rektor Margareth Hagen er glad for at byggearbeidet nå har startet.

– Dette har vi sett frem til lenge, og vi er svært fornøyde med at byggingen endelig er i gang. Det nye Griegakademiet blir et viktig løft både for studentene våre, fagmiljøet og hele kunst- og kulturlivet i Norge og i Bergen, sier Hagen.

Prosjektet har en kostnadsramme på 836,9 mill. kroner (verdi pr 1. juli 2025).