Eplehagefortetting i Øvre Fantoftåsen

En til En Arkitekter foreslår på vegne av Bybo detaljregulering for et område på Fantoft i Årstad bydel. Planområdet utgjør rundt 7 200 kvm og ligger i byfortettingssone og i hensynssone kulturmiljø. Planen ble lagt ut 27. juni, med merknadsfrist 18. august.

Planforslaget legger til rette for ti nye boliger som er foreslått som rekkehus og et leilighetsbygg med tre leiligheter. Tre eksisterende boenheter fordelt på én eksisterende enebolig og en tomannsbolig inngår også i planområdet. Én eksisterende enebolig er foreslått revet.

De nye boligene er foreslått plassert mellom eksisterende bygg, også kalt eplehagefortetting. I plangrepet er det i hovedsak lagt vekt på ivaretakelse av kulturmiljøelementer som hager og historisk veifar. Det er lagt opp til bruk av naturterreng som felles uteoppholdsareal. Parkering er foreslått løst på bakkeplan.

Ivareta særpreg fra 1950-70-tallet

Den nye bebyggelsen er terrengtilpasset og plassert lineært langs Øvre Fantoftåsen for å ivareta områdets særpreg fra 1950–70‑tallet. Planområdet inkluderer også oppgradering av deler av tilkomstveien og trafikksikkerhetstiltak som fartshumper. I tillegg til private utearealer legges det til rette for gode felles utearealer med en sentral naturlekeplass og et mindre lekeområde i nord.

Oppgradere sti

Eksisterende sti mellom Øvre Fantoftåsen og Fantoftåsen oppgraderes og videreføres. Grønnstrukturen bevares i stor grad, og det tas hensyn til registrerte rødlistearter og store trær som ask og eik.

Overvann håndteres gjennom fordrøyningsmagasin og infiltrasjonsløsninger, og vann‑ og avløpssystemet oppgraderes med ny vannkum og nødvendige tilpasninger. Prosjektet vurderes ikke å være konsekvensutredningspliktig og forventes ikke å påvirke skole‑ og barnehagekapasitet.

Planforslaget representerer en moderat fortetting innenfor byfortettingssone, med vekt på kulturmiljø, bokvalitet, trafikksikkerhet og naturhensyn, går det frem av planbeskrivelsen.