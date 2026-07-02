Når er salget av Meierihagen borettslag i gang

De første 95 av over 600 leiligheter i OBOS-prosjektet Bergensmeieriet på Minde er nå lagt ut for salg. Meierihagen borettslag består av to bygg med til sammen 95 leiligheter.

De 32 leilighetene i hus 1 har bruksareal på mellom 49 og 117 kvm og koster mellom nær 4,8 til drøyt 12 mill. kr. Byggestart er ventet i 2027 og overtagelse fra 3. kvartal 2028. Per 2. juli er 12 av 32 leiligheter solgt. Mellom byggene kommer et skjermet gårdsrom med opparbeidet grøntanlegg.

Hus 2 hadde salgsstart 25. juni. Her varierer prisene mellom 4,2 og 14,5 mill. kr, og ventet tidspunkt for overtagelse er som for hus 1. Her er per 2. juli ingen leiligheter merket med solgt.

Ulike boligkjøpsmodeller

Enkelte boliger kan kjøpes med boligkjøpsmodellene OBOS Deleie eller OBOS Bostart. Deleie innebærer at man kjøper minst 50% av boligen, resten eier OBOS. Senere kan man kjøpe seg opp til man eier hele boligen. Bostart betyr at man kjøper leilighet til redusert pris og at OBOS har rett, men ikke plikt, til å kjøpe boligen tilbake hvis man en dag vil selge.