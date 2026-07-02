Nesten 200 soltimer i minus første halvår 2026

Bergen fikk nærmere 200 færre soltimer første halvår 2026 sammenlignet med gjennomsnittet for årene 2016 til 2025: 727 mot 924 timer.

2026 startet bra med flere soltimer en normalt i januar og februar:

Januar 66,8 timer, normalt 32

Februar 80,7 timer, normalt 69

Deretter fulgte fire måneder med til dels langt under gjennomsnittet:

Mars 70,3 timer, normalt 119

April 191,2 timer, normalt 217

Mai 184,7 timer, normalt 259

Juni 133,5 timer, normalt 228

De beste månedene sviktet i ulik grad

Månedene som ifølge statistikken nærmest skulle være bankers når det gjelder sol i Bergen sviktet altså i varierende grad. Tabellen under viser at flere måneder i 2026 var blant de minst solrike siden Bergen fikk ny solmåler på Flesland høsten 2015.

Mars 2026 ligger helt på bunn, april var måneden som sviktet minst, mai var desidert dårligst, og juni kom nå vidt over bunnoteringen fra 2017. 2017 var ellers det minst solrike året med 1381 soltimer. Da var første halvår omtrent på samme nivå som 2026, men da sviktet ikke mai.