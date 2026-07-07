To hus rives og 34 leiligheter oppføres i Michael Krohns gate

Michael Krohns gate 27 og 29 skal rives og erstattes med 34 selveierleiligheter samt næringslokale på gateplan. Leilighetene blir på mellom 44 og 96 kvadratmeter. Byggestart er planlagt sent i høst, med ventet overtagelse 2. til 3. kvartal 2028. I tillegg til private uteplasser og balkonger blir det stor felles takterrasse. Tomten Michael Krohns gate 25 omfattes også av planen.

Tiltaket innebærer etablering av et felles parkeringsanlegg med 25 plasser som skal dekke både de nye boligene på eiendommen og den eksisterende kontorbygningen på naboeiendommen gnr. 158 bnr. 50, Damsgårdsveien 16.

Med denne utbyggingen er enda en bit av den gamle bygningsmassen på nordsiden av Michael Krohns gate historie.