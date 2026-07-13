Sterke ord om utenforskap: Åpner konseptuell utstilling på Ettertraktet Kafé

Fredag 17. juli åpner utstillingen «VERDSATT» dørene på Ettertraktet Kafé i Ibsens gate 26 ved Krohnsminde. Den konseptuelle kreatøren Frank-Thomas Tindejuv stiller ut tekstkunst forfattet under et dyptpløyende oppgjør med eget liv i Bergen fengsel for over tjue år siden. Valget av visningssted er alt annet enn tilfeldig: Kafeen, som drives av Magne Øglend og samboeren Helen Fleet, er en nabolagskafé, som også tilbyr mennesker arbeidstrening og en trygg vei ut av utenforskapet. Nå smelter ordene og kafeens visjon sammen.

Ikke standard kafédekor

Verkene på veggen er såkalt «TxTArt» – visuell tekstkunst skapt for å leses, ikke bare sees. Tekstene ble til som en selvransakelse i 2001-2002, da Tindejuv måtte lose seg selv ut av egne vrangforestillinger og mentale murer. Tjuefem år senere har refleksjonene blitt til en stedstilpasset installasjon bygget opp i tre akter: Innsatt, Utsatt og Verdsatt.

– Det du ser på veggen er kanskje ikke standard kafédekor, men utdrag fra et liv som er mer vanlig enn man skulle tro. Uansett hvem man er eller hva man har i bagasjen, handler disse tekstene om mekanismer vi alle deler: om individet, om flokken, og om at det faktisk går an å endre kurs, sier Frank-Thomas Tindejuv.

Et felles, radikalt verdisett

At utstillingen monteres akkurat på Ettertraktet Kafé, forsterker både kunsten og kafeens budskap. Kafeen, som utelukkende serverer Straffekafe, ble startet av Øglend og Fleet for å hjelpe andre som trenger en ny sjanse. Tindejuv, som selv har over 20 års fartstid knyttet til Vardeteatret og engasjement for mennesker fengslet av utenforskap, kjenner seg dypt igjen i prosjektet.

– Vi søker alle å være verdsatt og ettertraktet, sier Tindejuv. – I utenforskapet har jeg vært både uønsket og etterlyst. Ettertraktet Kafé er et modig foretak som jeg applauderer. Sammen deler vi en sterk tro på at merkelapper ikke er hugget i fjell. De er skrevet på et ark, og et ark kan vendes slik at nyskriving kan skje. Å ta et oppgjør med eget utenforskap er krevende arbeid, men det hjelper med litt nystekt bakst og fersk straffekaffe i hverdagen.

Om utstilleren og reisen videre

Tindejuvs livserfaring spenner fra barnevern, spesialskole og soldat, til arbeid som skuespiller, skribent og foredragsholder. Hans grunnregel, «Go Below To Rise Above», gjennomsyrer arbeidet på kaféveggen. Kunnskap er verdiløs for Tindejuv hvis den ikke tåler kaos og friksjon.

For å skape organisk liv i rommet, er utstillingen lagt opp som et forløp. Installasjonen fungerer først som en «stille tilstedeværelse» for stamgjestene i uken før den offisielle åpningen 17. juli. I august lanseres en offisiell fotobok/lookbook som dokumenterer utstillingen.