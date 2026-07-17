K52 – 46 leiligheter ved porten til Leaparken

Leilighetsprosjektet K52 blir markedsført som «porten til parken». K52 står for Kanalveien 52 og får Leaparken i ryggen. Det består av 46 leiligheter som kommer for salg i høst. Planlagt byggestart er 2. kvartal 2027 og planlagt innflytting høsten 2028.

K52 kommer like ved Mindemyren bybanestopp. I front av prosjektet knyttes Mindebyen sammen med den parkmessige opparbeidelsen langs kanalen som munner ut i Solheimsvatnet. Boligene vil variere fra ca. 40 til 105 kvm bruttoareal. Foruten 2- til 4-roms leiligheter blir det 4-roms familieboliger over 2 plan. Disse får egen inngang, privat hage i front samt bakhage – og mulighet for hybeldel.

Alle leiligheter får privat balkong og/eller fransk balkong. Beboerne vil dele på felles takterrasse på 75 kvm. Skjermet tun i bakkant av bygget blir en grønn oase med trivelige og sosiale soner i trygge omgivelser. 17 av boligene vil få mulighet til å kjøpe garasjeplass i egen garasjekjeller under bygget, med direkte heisadkomst til boligene.