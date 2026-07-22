Landås bibliotek flytter til Bergen inkluderingssenter i 2027

Landås bibliotek flytter fra Landåstorget til Bergen inkluderingssenter i Landåssvingen 15 i 2027, opplyser biblioteket på sin nettside.

Flytting er vedtatt politisk i Bergen kommune. Bibliotekdrift i de gamle lokalene på Landåstorget er på overtid. Lokalene er ikke egnede, både med tanke på universell utforming og med hensyn til driftsteknisk infrastruktur som blant annet elektrisk anlegg. På grunn av disse utfordringene har det lenge vært et ønske om at kommunen skulle finne en løsning. Nå er det funnet en løsning for flytting som bevarer bibliotektilbudet på Landås.

Nye Landås bibliotek åpnes i lokaler tilknyttet Bergen inkluderingssenter. Dette vil gi spennende muligheter for samarbeid med andre aktører, som et tilskudd til allerede etablerte bibliotektilbud som skal ivaretas. Biblioteket er for alle og skal imøtekomme ulike behov.

Lokalt engasjement

Folk på Landås har vist stort engasjement for sitt lokale bibliotek. Det har blant annet i 2015 og 2025 vært foreslått å legge ned Landås bibliotek. Dette har resultert i stort lokalt engasjement som har tatt til orde for viktigheten av å ha et bibliotek i bydelen. At biblioteket nå bevares er derfor et godt utfall, og mye takket være det lokale engasjementet fra nabolaget på Landås.

Innspillsmøte til høsten

Til høsten skal det inviteres til innspillsmøte for folk i bydelen. Hensikten er å få inn ideer og tanker for Nye Landås bibliotek. Informasjon om møtet og hvordan innspill skal samles inn kommer etter sommeren.