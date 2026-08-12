Si din mening om områdereguleringsplanen for Slettebakken

Den vedtatte områdereguleringsplanen for Slettebakken er lagt frem, med klagefrist 30. august. Planen omfatter idrett, grønn struktur, park og offentlige byrom.

Den sikrer bevaring av skogen mot Mannsverk og åpner for en sammenhengende bekk gjennom området for å håndtere overvannet. Bystyret vedtok planen i møte 17. juni. Bystyret vedtok også oppheving av en eldre reguleringsplan som i hovedsak omfattes av den nye planen.

Ved bybaneholdeplassen er det planlagt to felleshaller med torg mellom. Den ene skal romme flerbruksidrett og større kamparrangementer, den andre turn og klatring. Fysak videreføres som i dag og kan utvides med utendørs skatepark som har tak og støyvegg.

Bedre gangforbindelser og aktivitetspark

11er-banen for fotball som ligger der i dag får en ny plassering, og det er prioritert areal til en 7-erbane. Planen inneholder også en aktivitetspark som legger til rette for lek, møteplasser, og egenorganiserte aktiviteter. For å knytte idrettsområdet og bybaneholdeplassen bedre sammen med nærområdene legger planen til rette for oppgradering av eksisterende gangforbindelser og etablering av en ny forbindelse gjennom Slettebakken borettslag.

Idrettshaller i nord blir liggende inntil videre

I nord legger planen til rette for videreutvikling av de eksisterende idrettshallene. Bergenshallen bevares som ishall, og sør for denne er det satt av areal til en ny idrettshall med krav om minst én isflate. Det er krav om detaljregulering av den nye ishallen. Realisering av den nye ishallen ligger trolig langt frem i tid, og hallene som ligger der i dag kan bli liggende inntil videre.

Den sørlige delen av planområdet er regulert med høyt detaljeringsnivå, de planlagte tiltakene kan behandles direkte som byggesaker og kan realiseres i nær fremtid.

Aktivitetsparken og torgene kan opparbeides med midlertidige løsninger, og tiltakene i planområdet vil bli gjennomført i flere etapper.

Områdeplanen legger rammene for den videre utviklingen, men angir ikke når de enkelte tiltakene skal realiseres. Rekkefølgebestemmelsene fastsetter hvilke tiltak som må være gjennomført før idrettshallene kan bygges og tas i bruk.