Foran kolonialhandler Axel Olsens butikk i Fløen omkring 1890

Dette bildet tatt av en ukjent fotograf i Fløen mellom 1890 og 1895 er nylig lagt ut på Marcus, Billedsamlingen til Universitet i Bergen. Lokalkjente vil kanskje dra kjensel på trappen foran «colonialhandel Axel Olsen». Både barn og voksne har på seg moteriktige hodeplagg. Hvorfor de ble trommet sammen forteller ikke historien. Flere av guttene går barbeint, så vi får håpe for deres del at bildet er tatt en sommerdag.