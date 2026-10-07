Ti leiligheter fordelt på to nybygg i Kalfarveien

I Kalfarveien 106 skal det oppføres to bygg med totalt ti selveiende leiligheter med bruttoareal fra 35 til 120 kvadratmeter. Byggene skal tilpasses områdets karakter. Kalfarveien 106 kommer 200 meter fra Store Lungegårdsvann og 100 meter fra den nye bystranden. Salgsstart skjer i oktober og forventet byggestart tidlig i 2027.

Prosjektet er godkjent av Bergen kommune. Leilighetene får egne uteområder og mulighet for garasje. Utbygger er Bergen Byfortetting AS, og Thornstrøm Brookfield Arkitekter AS har ansvar for arkitekturprosjektering.