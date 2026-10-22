Søndagsåpen butikk i Bekkeveien

30. august ble Bunnpris Lindvik i Bekkeveien 14 den første søndagsåpne dagligvarebutikken på Landås. Butikken er den siste tiden pusset opp og har fått en skikkelig oppgradering. Kjøpmann Mehmet Necati Akgeyik driver Bunnpris-butikkene i Bekkeveien og i Lægdesvingen 61 (Bunnpris Montana). Han er godt fornøyd med både de nye åpningstidene og med den betydelige fornyingen som har skjedd i butikken i Bekkeveien.

77 år med dagligvarebutikk

Er dagligvarebutikken i Bekkeveien den eldste på Landås? 17. juni 1967 overtok Leif Lindvik forretningen etter Ingolf Austgulen, som startet opp i lokalene 16. juni 1949, for 77 år siden!

Ingolf Austgulen, fra Furenes i Gulen, skulle åpne ny dagligvareforretning i Åsane da han etter 18 år sa takk for seg i Bekkeveien. – Jeg kan i dag se tilbake på de mange gode kontakter som er knyttet med husstandene i området gjennom alle disse årene, skrev han i annonsen. Han takket strøkets husmødre for den interesse og lojalitet de hadde vist forretningen og anbefalte kjøpmann Leif Lindvik på det beste.

Også Leif Lindvik benyttet anledningen til å ønske strøkets husmødre velkommen som kunder. Selv om andre kjøpmenn har overtatt har Lindvik-navnet fulgt butikken i snart seksti år. Men nå er det ikke bare husmødrene som strømmer til butikken i Bekkeveien!