Da medisin på Vestlandet ble distribuert fra Landås

Mange drar nok kjensel på dette bygget i Nattlandsveien 126 som Atelier KK tok bilde av på 1960-tallet. Det er blant de siste som er lagt ut på Marcus på UiB. Førti år etter at bygget ble bygget ble det revet.

Norsk Medisinaldepot (NMD) sin vestlandsavdeling holdt til i bygget. NMD ble opprettet av Stortinget i 1953, men selve virksomheten kom i gang 1. november 1957. Det ble opprettet som et statseid monopol for import, eksport og engrosomsetning av legemidler i Norge.

Vestlandsavdelingen under ledelse av cand. pharm. Sverre Reinertsen startet opp i nybygg i Nattlandsveien 126 2. januar 1963. 30 personer fikk ved starten sin arbeidsplass i bygget. De kom samtlige fra Vestlandets Drogeforretning AS, holdt til i Dreggsallmenning 10, som skulle rives.

Bygget hadde vært under planlegging i 3-4 år og var på 1400 kvm, av dette1000 kvm lager. Det hadde et sortiment på ca. 5000 medikamenter og kjemikalier. Kundekretsen var et femtitalls apotek fra Sandnes i sør til Ålesund i nord. Det første året regnet man med å omsette for 17 mill. kr.

I 1957 ble det bestemt av Stortinget at NMD skulle privatiseres. I 2001 ble NMD i sin helhet solgt til Celesio AG.

Bygget ble revet i 2004 for å gi plass til matvarekjeden Lidl. Siden overtok Rema 1000 lokalene.