Hvor på Kronstad er dette bildet tatt?

Dette bildet var opprinnelig plassert i Odda på Marcus, billedsamlingen til Universitetsbiblioteket i Bergen. Nå har bildet «kommet hem», men klarer noen av leserne å plassere fotografen mer nøyaktig enn plasseringen en venn med oppvekst i Gimleveien har gitt oss: Bjørnsons gate. Det er tatt av K. Knudsen & Co mellom 1910 og 1930.

Pipen hos Samuel B. Meyers Lærfabrikk på Årstadvollen, revet i 1970, ser vi i bakgrunnen. Litt nærmere skimter vi Haukeland sykehus og Ibsens gate. Husene litt nærmere ligger trolig i Gimleveien. I forgrunnen skimter vi jernbanelinjen som gikk i den nær 500 meter lange Kronstadtunnelen før den munnet ut et lite stykke før Kronstad stasjon. Tunnelinnslaget skal ligge litt utenfor høyre billedkant. I dag er mesteparten av området ved stasjonen endret, med unntak av stasjonsbygningen fra 1913 som er bevart.

Lokalkjente burde kanskje kjenne igjen de nærmeste husene, som mest sannsynlig er revet. Det har ikke vært mulig å finne dem igjen på nye kart. Send gjerne noen ord til post@arstadposten.no hvis du kan bidra med mer informasjon.