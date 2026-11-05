Fotografen stod ved Bjørnsons gate 44

Det gikk ikke mange timene fra Årstadposten la ut sak om dette bildet fra Kronstad-området til vi fikk svar på spørsmålet om hvor fotografen stod. Huset til venstre på bildet som K. Knudsen & Co. tok en gang mellom 1910 og 1930 er Bjørnsons gate 44. Det har samme karnapp som den gang. Veien til høyre for huset der en mann og dame spaserer, går ned til Kronstad jernbanestasjon.

Eldste treff på Bjørnsons gate 44 i bergensavisene er en annonse i Bergens Tidende fra 31. august 1921: «En pike, fri skolen, søkes til at passe et litet barn om dagen. Henvendelse Bjørnsonsgate 44, Kronstad».

Bjørnsons gate fikk for øvrig navnet sitt i 1916. Veien ble kalt Jernbaneveien de første årene etter at jernbanelinjen ble lagt om Kronstad i 1913, men ble oppkalt etter forfatteren Bjørnstjerne Bjørnson da navnet ble vedtatt tre år senere.