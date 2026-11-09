Flasker på vei til Hansa Bryggeri sitt tapperi i Kalfarveien

1. april 1960 var fotografen fra Atelier KK innom Hansa Bryggeri i Kalfarveien. Oppdragsgiver var Moss Glassverk. «Forsiktig glass», Moss Glassverk, står det på emballasjen. Inni pakkene lå det glassflasker til øl og brus.

Moss Glassverk var en av Norges største produsenter av glassemballasje, og etter at de fusjonerte med Bergens Glasværk og Laurvig Glasværk på 1920-tallet, hadde de i en lang periode i praksis monopol på produksjon av denne typen glass i Norge.

Lastebilen med kjennemerket O-490 tilhørte en historisk Diamond T lastebil som i mange år ble brukt som bryggeribil for Hansa Bryggeri. Bedriften hadde flere kjente distribusjonsbiler av det amerikanske merket Diamond T. Disse bilene ble gjerne omtalt som «Hansabiler» og er blant velkjente ikoner i Bergens transporthistorie.

Største enkeltkunde

Hansa Bryggeri i Bergen var i perioder Moss Glassverks største enkeltkunde på flasker. De leverte blant annet de klassiske brune og grønne ølflaskene, samt glassflasker til mineralvann.

Mange av flaskene som ble produsert for Hansa, ble laget med bryggeriets egen logo, våpenskjold og teksten «Indregistrert Varemerke».

Hansa gikk tom for flasker

Samarbeidet var så tett og kritisk at da Moss Glassverk opplevde stor råvaremangel under andre verdenskrig i 1941, førte dette umiddelbart til en alvorlig krise og mangel på tomflasker hos Hansa Bryggeri.

Mens Hansa Bryggeri lever videre på Kokstad, ble Moss Glassverk historie i 1999, etter 101 års drift.