Frydenbø Eiendom og Selvaag Bolig skal utvikle felt S4 i Mindebyen

Frydenbø Eiendom, med hovedkontor i Damsgårdsveien, har i mange år vært en solid, langsiktig lokal aktør innen næringseiendom. Nå tar selskapet steget inn i boligmarkedet. Sammen med Selvaag Bolig skal Frydenbø utvikle ca. 150 leiligheter i felt S4 i Mindebyen. Feltet ligger like ved Kristianborg holdeplass på Bybanen.

Frydenbø Eiendom legger ikke skjul på at en viktig bakgrunn for samarbeidet er tilgang til kunnskap om boligmarkedet og boligbygging. Konserndirektør i Frydenbø Eiendom, Christine Flataker Johannessen, trekker frem at Selvaag er en dyktig, erfaren og respektert aktør i markedet, som de ser frem til å samarbeide med. Et samarbeid som legger grunnlaget for Frydenbøs første boligprosjekt.

– Vi har lang erfaring med å utvikle og forvalte eiendom for næringslivet. Bolig er et nytt felt for oss, og vi vil gå grundig til verks. Gjennom samarbeidet med Selvaag Bolig får vi kunnskap som det ellers ville tatt oss mange år å bygge opp på egen hånd, forteller Flataker Johannessen.

-Vi er svært glade for å inngå samarbeid med Frydenbø Eiendom. Frydenbø er en solid og langsiktig aktør med sterke røtter i Bergen, og vi ser frem til å utvikle dette prosjektet sammen, sier regionsjef i Selvaag Bolig Christian Flølo Geithus.

Ser stort potensiale på Minde

-Selvaag Bolig har allerede bygget mange boliger på Minde og kjenner området godt. Mindebyen er et av de mest spennende byutviklingsområdene i Bergen, og vi ser et stort potensial i å utvikle boliger i et område som kombinerer urbane kvaliteter, sterke kollektivforbindelser og nærhet til både arbeidsplasser og natur. Sammen ønsker vi å skape et attraktivt boligprosjekt for mennesker i ulike livsfaser, legger Flølo Geithus til.

En viktig milepæl for Mindebyen

Satsingen kommer i en tid med stort behov for nye boliger. Frydenbø ønsker å bidra med kapital, tomter og et langsiktig eierperspektiv.

– Det trengs flere boliger, og vi mener vi kan bidra. Som familieeid selskap tenker vi langsiktig, og det passer godt i et marked der veien fra tomt til innflytting ofte er lang, sier Flataker Johannessen.

Feltet S4 på Minde er en av Mindebyens mest attraktive boligtomter i et av Bergens mest spennende transformasjonsområder. Området hvor Selvaag og Frydenbø skal utvikle leiligheter ligger tett på bybanen og rett ved treningstunellen mellom Kristianborg og Fyllingsdalen. Her vil det komme ca. 150 attraktive boliger i en moderne kvartalsstruktur.

Med satsingen på bolig utvider Frydenbø Eiendom virksomheten. Selskapet viderefører samtidig arbeidet med næringseiendom som før.

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som er tuftet på Selvaags over 75 år lange historie og erfaring. Selvaag styrer hele verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger, og har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og Stockholm.

Frydenbø Group er et familieeid konsern, etablert i 1916, med hovedkontor på Damsgård. Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene; Eiendom, Bil og Maritim Industri. Frydenbø har rundt 900 medarbeidere og omsatte i 2025 for 6,2 mrd. kr.

Frydenbø Eiendom forvalter og utvikler næringseiendom i Bergen. Selskapet er medeier i arkitektselskapet ARTEC og Dr. Holms Hotel på Geilo.