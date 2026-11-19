De fleste godt voksne har hørt om utendørsmalingen Drygolin som fabrikkeier Iacob Blaauw Fleischer utviklet i 1948. Få har hørt om hva han gjorde for å hjelpe to jøder i Nazi-Tyskland noen få år tidligere. I 1939 gjorde Fleischer en utrettelig innsats for å få det tysk-jødiske ekteparet Paul og Alice Borinski til Bergen og Norsk Kjemisk & Farvefabrikk i Edvard Griegs vei, like ved dagens Danmarks plass. Her skulle Paul begynne som sjef på laboratoriet. Bedriften endret i 1953 navn til Fleischers Kjemiske Fabrikker AS.

Oppgaven var nær sagt umulig, men ekteparet kom til Bergen like før okkupasjonen. Under krigen jobbet Fleischer også iherdig for å få Paul løslatt fra tysk fangenskap, to ganger.

Foredrag på Landås bibliotek

Dette er utgangspunktet for foredraget forfatter Per Kristian Sebak skal holde på Landås bibliotek, Nattlandsveien 76A, mandag 30. november kl. 18.00 i anledning sin nye bok «BERLIN-BERGEN: historien om den tysk-jødiske familien Borinski. Foredraget er et samarbeid mellom Fortidsminneforeningen Årstad lokallag og Landås bibliotek. Boken er utgitt på Museumsforlaget.

Unik historie

Da Norge ble okkupert i april 1940, bodde over to tusen jøder her. En liten gruppe av dem var tyske flyktninger. Historien til de tyske jødene var unik. I boken følger vi det tysk-jødiske ekteparet Alice og Paul Borinski og deres to barn. Paul og Alice giftet seg i Berlin og ble atskilt i Bergen i oktober 1942. Med en unik og bred kombinasjon av kildemateriale tilfører forfatteren ny kunnskap om tyske jøders historie, om jødisk innvandring til Norge og Palestina i 1930-årene og om holocaust i Norge.

Per Kristian Sebak

Per Kristian Sebak har doktorgrad i historie og er avdelingsdirektør for Bergens Sjøfartsmuseum i Museum Vest. Han har spesialisert seg på migrasjons- og sjøfartshistorie, med særlig vekt på utvandringen til USA, jødisk migrasjon fra Tsar-Russland i tillegg til holocaust i Norge. Sebak har blant annet skrevet om de norske passasjerene på «Titanic», det danske emigrantskipet «Norge»s forlis i 1904 og om jøders historie i Bergen 1851–1945.