Regjeringen har bestemt at Vestland fylkeskommune får kjøpe en tomt på Kronstad til markedspris, slik at Fagskulen Vestland kan samlokaliseres med Høgskulen på Vestlandet.

– Dette er gode nyheter for studentene, sier statsminister Jonas Gahr Støre. – Vi trenger å satse mer på høyere yrkesfaglig utdanning for å sikre at arbeidslivet har den kompetansen de trenger. Derfor jobber regjeringen med et historisk løft for fagskolene. Fagskulen Vestland er en av Norges største fagskoler. Nå kan de lokaliseres sammen med Høgskulen på Vestlandet. Det vil gi studenter og ansatte ved de to institusjonene mer faglig utvikling og samarbeid på tvers, sier Støre.

Med denne løsningen får Vestland fylkeskommune kjøpe tomten og kan bygge stort nok til å dekke både fagskolens og høgskolens behov. Som del av løsningen skal høgskolen leie om lag en tredel av lokalene.

Felles lokaler skal gi mer liv på campus

Mens høgskolen bruker lokalene mest på dagtid, foregår mye av fagskolens aktivitet på ettermiddag og kveld. Det gjør at lokalene kan være i bruk gjennom store deler av døgnet.

Det at fagskolen og høyskolen kan dele lokaler og jobbe sammen vil styrke det faglige samarbeidet mellom institusjonene, og bidra til en levende campus med mange studenter, mener forsknings- og høyere utdanningsminister Eileen Fugelsnes.

– Samlokaliseringen på Kronstad kan bli et flaggskip for høyere yrkesfaglig utdanning. Arbeidslivet trenger hele bredden av kompetanse, og institusjonene våre må spille hverandre gode. Vi har stor tro på at dette vil gi positive ringvirkninger for Vestlandet og kompetansen som trengs her i årene som kommer, sier Fugelsnes.

Løser plassbehov for både fagskolen og høgskolen

Vestland fylkeskommune har lenge hatt behov for å finne nye lokaler for Fagskulen Vestland, fordi fagskolens lokaler på Nordnes skal overdras til Bergen kommune i 2032. I tillegg ønsker fylkeskommunen å samle fagskolens to studiesteder i Bergen.

Høgskulen på Vestlandet har også stort press på sine arealer, og trenger mer plass til både studenter og faglig aktivitet. Høgskolen vil gjennom denne løsningen, hvor de leier lokaler av fylkeskommunen, også få løst sine utfordringer.

Tomten må nå takseres og så må staten og Vestland fylkeskommune starte de formelle prosessene for å få overført tomten. Fylkeskommunen bør imidlertid så raskt som mulig starte opp arbeidet med å prosjektere nybygget. Dette må skje i samarbeid med høgskolen.

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