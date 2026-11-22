I formiddag passerer Bergen solrekorden for november fra 2023 på 79,2 timer. Sol et par dager til, og 2026 unngår å bli gråeste år siden Bergen fikk ny solskinnsmåler.

I dag, 22. november, stod solen opp i Bergen klokken 08.55 og går ned etter seks timer og 57 minutter kl. 15.53. Allerede et kvarter etter at solen var over horisonten sendte den sine stråler over Løvstakken, og noen minutter senere skinte den på den øverste bebyggelsen på Bønes.

Storrinden stjeler en halvtime sol på morgenkvisten

Bergen har hatt solskinnsmåler ved Langavatnet på Flesland siden høsten 2015. Selv om den ligger i åpent lende og gir Bergen flere hundre flere soltimer årlig enn solskinnsmåleren på Florida, stjeler Storrinden noe sol på morgenkvisten. Klokken var 09.26 i morges da de første solstrålene ble registrert på Flesland, altså 31 minutter etter at solen var over horisonten. På Florida var solen over horisonten først klokken 09.57. Fri horisont mot sørøst har man bl.a. i Øygarden, der man i dag kunne ha glede av solen allerede i 8-tiden.

November redder 2026 fra bunn-notering

2026 startet med mer sol enn gjennomsnittet for årene 2016-2025 i januar og februar. Deretter fikk vi åtte måneder med mindre sol. Værvarselet for resten av november er imidlertid så bra at 2026 etter all sannsynlighet passerer 2017, som bare hadde 1389,1 soltimer. Trolig passerer vi 2017 i løpet av noen dager, og fortsatt har vi desember igjen, selv om den står med fattigslige 13 timer som gjennomsnitt.